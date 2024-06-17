Жители челябинской многоэтажки несколько месяцев задыхаются от трупного запаха

Больше трех месяцев жильцов дома в «Парковом» преследует трупный запах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже несколько месяцев жители многоэтажного дома в челябинском микрорайоне «Парковый» страдают от последствий смерти одинокой пенсионерки.

Женщина жила в квартире на пятом этаже. Скончалась она, по словам жителей, несколько месяцев назад. В конце февраля – начале марта текущего года жильцы почувствовали исходящий из квартиры специфический запах. В середине мая тело пенсионерки вывезли и похоронили. Но помещение, где долгое время находился, труп, сохранило запах.

Вряд ли его кто-то обрабатывал. В квартире, рассказывают горожане, остался даже диван, на котором нашли умершую.

С тех пор жуткий запах остается в подъезде. Квартиросъемщики, жившие рядом, разъезжаются. Хозяевам квартир бежать некуда. Единственный выход – уходить рано утром и возвращаться как можно позже, чтобы вдыхать аромат смерти как можно меньше.

Окна в подъезде и входную дверь давно уже не закрывают. Но это мало чем помогает, особенно в такую жару, что обрушилась на город, сетуют челябинцы.

В управляющей компании на вопросы жителей лишь разводят руками: обрабатывать помещение должны родственники или наследники. Родственники, по словам соседей, у бабушки были – племянники. Но все они за границей.

Однако в УК настаивают: вскрывать помещение они не имеют права. «На основании чего мы будем вскрывать? Кто открывал и кто хоронил – мы не знаем, от слова совсем. Наша служба безопасности пыталась найти родственников, но никого не нашла, – цитирует 74.ру представителя компании. – Запах стоит, собственники жалуются, хотя бы обработать как-то. У нас это не первый такой случай, но тогда мы нашли наследников и заставили обработать. А по этой квартире никаких концов нет».

При этом коммунальщики отмечают, что дверь квартиры после смерти пенсионерки не вскрывали – открыли ключом. Значит, в мае кто-то из близких покойной был в городе.

Спасатели и полиция тоже вряд ли помогут в сложившейся ситуации, считают в УК: тела внутри нет, а значит, и у них нет законных оснований для вскрытия квартиры. Что делать дальше, в УК не знают, честно признаются коммунальщики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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