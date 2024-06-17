Челябинцы через суд обязали Госжилинспекцию признать их выбор управляющей компании

Суд признал незаконными действия ГЖИ, вернувшей многоквартирный дом УК, работой которой те были недовольны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Советский районный суд отменил решение Государственной жилищной инспекции Челябинской области, вернувшей дом №101 по улице Братьев Кашириных под управление ООО «ДЕЗ Калининского района».

С этой управляющей компанией жильцы дома боролись с 2021 года. Челябинцев категорически не устраивало качество услуг, получаемых от коммунальной организации.

Сначала пытались воззвать к руководству управляющей компании, затем жаловались. Наконец, решили сменить УК. Летом 2023 года собственникам жилья в 17-подъездном доме удалось провести собрание и принять решение о переходе под управление другой организации. В июле того же года Госжилинспекция приняла протокол собрания и внесла дом в перечень объектов, находящихся под управлением новой УК.

Но предыдущих управленцев такой исход не устроил. По словам жильцов, представители ДЕЗ начали обзванивать соседей и сумели убедить нескольких из них отозвать свои подписи под итоговым протоколом о выборе управляющей компании. В итоге оказалось, что оставшихся голосов для кворума недостаточно. А потом появился и новый протокол – о том, что собственники якобы вновь выбрали в качестве управляющей компании «ДЕЗ Калининского района».

И через несколько месяцев после смены УК дом вернули в перечень зданий, обслуживаемых прежней организацией. Но жильцы уже смогли оценить разницу управления двух компаний. И были категорически против возвращения. К тому же горожане настаивали, что никакого нового собрания собственников не было, а подписи под протоколом в пользу ДЕЗ – поддельны.

На «возвращающее» решение ГЖИ подали в суд. Суд встал на сторону жильцов. «Признать незаконным решение Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» №11816 в/2 от 02 октября 2023 года об отмене решения от 13 июля 2023 года №11816 в/1 о внесении изменений в реестр лицензий Челябинской области», – цитирует «ЕАН. Челябинск» решение суда.

Кроме того, Госжилинспекция должна внести спорный дом в перечень объектов, которыми управляет выбранная челябинцами летом 2023 года УК. Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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