18 июня ожидаются следующие события – Челябинск

18.06.2024, вторник
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10:00 Челябинск – Литературные игры (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)
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10:00; 16:00 Челябинск – Познавайка «На воздушном шаре» для детей от 2 до 5 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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10:00 Челябинск – Игра-путешествие «Приключения Светофорика» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:30 Челябинск – Кулинарный квиз (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ (ул. Кирова, 144, конференц-зал) Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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11:00 Челябинск – Познавательная программа «Живой аквариум» к Всемирному дню океанов (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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12:30 Челябинск – Интерактивная игра «День дружбы» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию (ул. Кирова, 144, гербовый зал)
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15:00 Челябинск – Громкое чтение в рамках проекта «Читательский дневник на 5!» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «12,5%» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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16:00 Челябинск – Викторина «Летний калейдоскоп» в «Кают-компании» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, 60-летия Октября, 11)
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18:00 Челябинск – Пешая экскурсия «От Скобелевской до Коммуны». Прогулка по улице Коммуны (встреча у памятника «Добровольцам-танкистам», пересечение Коммуны и Кирова)
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18:00 Челябинск – Балетные постановки: «Парк» (балет Анжелена Прельжокажа, муз. В.А. Моцарт и Г. Вейводы) (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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18:00 Челябинск – Встреча Уютного исторического клуба (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства) (по записи)
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18:15 Челябинск – Психологический тренинг «Подростки: инструкция по применению» (Кризисный центр, ул. Гашека, 2) (по записи)
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18:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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