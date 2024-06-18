Отремонтированная за 190 миллионов рублей улица в Челябинске ушла под воду

Челябинская улица продолжает утонула во время дождя, несмотря на недавний ремонт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, 2-я Павелецкая улица в Челябинске ушла под воду в период дождей.

Между тем, только в прошлом году дорогу ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках контрактов на 190 миллионов рублей.

«184 миллиона рублей из этой суммы подрядчик успел получить от администрации Челябинска. И вот, в новом сезоне дождей дорога не прошла проверку на качество», – сетуют общественники.

Активисты уверены, что все дело в отсутствии комплексного подхода: дорожники попросту забыли про наличие или состояние ливневой канализации. В итоге 2-я Павелецкая превратилась в маленькую Венецию.

«Этого ли ждали автомобилисты за почти 200 миллионов? Сомневаемся. Обратились в прокуратуру и в администрацию Челябинска. Нарушения нужно исправить в рамках гарантийных обязательств. И в этот раз – не забыть про ливневки», – настаивают челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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