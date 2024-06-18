«Безымянные» остановки на железной дороге в Челябинске и окрестностях получили имена

«Безымянные» остановочные пункты поездов в Челябинской области получат названия.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, речь идет о девяти железнодорожных объектах, обозначавшихся ранее порядковым номером километра железной дороги, на котором они расположены.
Теперь они получили названия, указывающие на находящиеся поблизости географические объекты или населенные пункты.
На участке Чурилово – Нижняя изменят названия:
ОП 143 км – на «Компрессорный завод»;
ОП 145 км – «Песочные карьеры»;
ОП 148 км – «Тракторсад».
На участке Полетаево I – Челябинск-Главный ОП 2092 км получит наименование «Спутник».
На участке Челябинск-Главный – Чурилово ОП 2109 км станет «Переездным».
На участке Челябинск-Главный – Еманжелинск будут переименованы:
ОП 4 км – «Парк Б»;
ОП 5 км – «Локомотив»;
Путевой пост 10 км – «Янтарь»;
Путевой пост 7 км – «Станционный».
️Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 21 июня.
Челябинск, Виктор Елисеев
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