В Челябинской области за день утонули пять человек

Южноуральцы продолжают гибнуть на водоемах, не оборудованных для купания.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с начала купального сезона на водоемах Южного Урала утонули 15 человек, в том числе 3 детей.
Пик пришелся на понедельник, 17 июня, когда жертвами водной стихии стали 5 южноуральцев.
Все трагические инциденты произошли на территории мест, не предназначенных для купания. Здесь нет матросов-спасателей, а значит помощь в случае ЧП оказать просто некому, отмечают в экстренном ведомстве.
МЧС России вновь призывает жителей региона не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра у воды, а также воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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