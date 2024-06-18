В центре Челябинска ограничили движение еще на одном участке

Коммунальные службы ограничили движение еще на одном участке улицы Елькина в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 часов 21 июня затруднен проезд транспорта по улице Елькина в районе дома №76а (рядом с судом Советского района).
Работы ведет АО «УСТЭК-Челябинск».
Ранее ограничение движения было введено в районе дома №65 по этой же улице.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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