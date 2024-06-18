На Аркаиме временно закрыли популярный маршрут

Посетителям Аркаима придется идти на Шаманку в обход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея-заповедника «Аркаим», новый маршрут на гору Шаманка разработан в связи со строительством и проведением благоустройства территории нижнего туристического лагеря. Согласно требованиям техники безопасности на площадке строительных работ установлен забор.

«Временно закрыт проход на Шаманку через нижний лагерь, местами перекрыты подходы к реке Большая Караганка. Просим наших гостей, в первую очередь туристов, которые стихийно съезжаются на Аркаим на солнцестояние, отнестись к этой временной мере с пониманием. Строительные работы планируется завершить к 20 июля», – рассказал директор музея-заповедника Валерий Волик.

Напомним, реконструкция нижнего лагеря началась еще в прошлом году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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