В Магнитогорске у родителей забрали ребенка, которого полгода не выпускали на улицу

В Магнитогорске суд ограничил в правах родителей ребенка, которого длительное время держали взаперти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска рассмотрел исковые требования органа опеки и попечительства об ограничении в родительских правах отца и матери в отношении 7-летнего сына, а также взыскании алиментов на его содержание в размере одной четвертой части всех видов заработка.

Напомним, малыша с избитой матерью в беспокойной квартире обнаружил в сентябре прошлого года участковый, придя пообщаться со снимавшим ее мужчиной после жалоб соседей на его неадекватное поведение.

Оказалось, что женщина и ее сын около полугода были заперты в квартире ее мужем. В ходе расследования у мужчины и женщины заподозрили психические отклонения. А ребенка забрали в социально-реабилитационный центр, так как дома он не получал медицинской помощи, не проходил обследований. Мальчику не ставили прививки и, по всей видимости, не собирались отдавать в школу. «В квартире на момент изъятия стоял стойкий запах нечистот, обувь и одежда по возрасту у ребенка отсутствовали», – рассказали в надзорном ведомстве.

В Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Челябинской в отношении матери ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по фактам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В рамках рассмотрения заявленных требований ответчики от прохождения стационарной судебно-психиатрической экспертизы отказались, доказательств отсутствия заболеваний, препятствующих нахождению с ними ребенка, не представили.

В итоге суд пришел к выводу, что оставление ребенка с родителями опасно для несовершеннолетнего и удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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