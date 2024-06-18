В Копейске избрали нового мэра

В Копейске депутаты избавили Светлану Логанову от приставки «и.о.".

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 18 июня, собрание депутатов городского округа большинством голосов избрало главой города Светлану Логанову.

Напомним, конкурс на кресло мэра объявили в начале апреля текущего года – после того, как Андрей Фалейчик подал в отставку в связи с назначением его на пост заместителя губернатора Челябинской области.

К участию в нем допустили пять кандидатур. Это бывший глава села Миасского (административный центр граничащего с Копейском Красноармейского района) Сергей Бердников, замдиректора по финансам управляющей компании «ЖУК», лишенная в прошлом году мандата члена городского собрания депутатов Елена Завражная, исполняющая обязанности мэра Светлана Логанова, директор школы №44 и победитель праймериз «Единой России» в одном из округов по довыборам в парламент Копейска Сергей Типушков, а также Мария Петухова.

Однако в финал вышли лишь Светлана Логанова (до того, как стать и.о. мэра, она в течение пяти лет занимала пост замглавы города по социальным вопросам) и Сергей Типушков. С учетом того, что Логанову рекомендовал сам Фалейчик, исход выборов был предопределен.

Вступление в должность вновь избранного главы Копейска пройдет 21 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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