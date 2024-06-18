Нязепетровец, рассылавший знакомым обнаженные фото бывшей, предстанет перед судом

Житель Нязепетровска ответит в суде за распространение в интернете непристойных фотографий бывшей сожительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нязепетровского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нязепетровска, обвиняемого в незаконном распространении порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Южноуралец обиделся на то, что сожительница отказалась поддерживать с ним отношения. После расставания у него остались обнаженные фотографии женщины. И он отправил их девяти знакомым в социальной сети.

Уголовное дело в отношении мстительного нязепетровца направлено в суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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