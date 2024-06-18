Видеокамеры будут фиксировать грузовики, нарушающие запрет на движение

Видеокамеры подключат к наказанию водителей грузового транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, действующие в регионе посты камер автоматической фиксации нарушений настроят на съемку нарушителей правил проезда в зоне действия знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

«В целях профилактики данного вида нарушений, а также для предупреждения заторовых ситуаций, создания комфортных и экологичных условий, а также сохранности дорожного полотна, Госавтоинспекцией Челябинской области внедряется возможность использования технических средств видеофиксации нарушений правил проезда грузовых автомобилей», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время проведена встреча с основными производителями установленных на территории области приборов видеофиксации нарушений ПДД по доработке их функционала на фиксацию нарушений правил проезда в зоне действия знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» (запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин).

После проведения работ камеры планируется использовать для фиксации нарушений, связанных с нарушением требования ПДД на территории региона, в том числе и в Челябинске.

Подобные нарушения грозят водителям штрафом в 500 рублей.

В ведомстве отметили, что знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, эмблему организаций федеральной почтовой связи, надпись «Почта России» или белую продольную полосу на синем фоне, эмблему организации специальной почтовой связи, надпись «Спецсвязь», а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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