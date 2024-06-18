В Челябинске изменят три автобусных и один троллейбусный маршрут

Автобусы №8, №9, №55с и троллейбус №19 в Челябинске временно изменят свои маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 9 часов утра 19 июня в областном центре закрывается движение по 2-й Щербаковской улице от Мамина до Танкистов.

Причина ограничений – ремонтные работы на сетях водоснабжения.

До окончания работ автобусы будут направлены без заезда в поселок Первоозерный:

№8 – Мамина – Бажова – проспект Победы, далее по маршруту;

№9 – ЧТЗ – Бажова – проспект Победы, далее по маршруту;

№55с – Мамина – Бажова – Комарова, далее по маршруту.

Троллейбус №19 будет следовать от Парка Гагарина только до Первоозерного.

Челябинцев просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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