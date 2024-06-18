Челябинец ответит в суде за продажу лизинговых машин

Житель Челябинска предстанет перед судом за хищение автомобилей, принадлежащих лизинговой компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018-2022 годах южноуралец, являясь поручителем по договорам лизинга и аренды транспортных средств, фактически получил от ООО «БАЭР-Авто» и АО «ВТБ Лизинг» 48 автомобилей марки «Фольксваген Поло» и «Лада Гранта» общей стоимостью свыше 37 миллионов рублей.

Но рассчитываться за машины не горел желанием. Сделав несколько первоначальных платежей, он готовил поддельные договоры о приобретении автомобилей у лизингодателей и уже в качестве «хозяина» продавал машины в другие субъекты РФ.

В ходе расследования дела 18 автомобилей стоимостью свыше 26 миллионов. рублей обнаружены и возвращены собственникам.

️Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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