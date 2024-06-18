В Челябинске задержали банду вымогателей

Больше десяти южноуральцев задержали за вымогательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске задержаны члены организованной преступной группы, совершавшие преступления против собственности. Операция по задержанию проводилась оперуполномоченными отдела по борьбе с организованной преступностью областного управления уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России.

«Группа местных жителей на протяжении не менее полутора лет под различными предлогами, в том числе, с применением насилия, вымогала денежные средства и иное имущество у челябинцев», – рассказали представители полиции.

В настоящее время при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии задержано более 10 причастных фигурантов, проведено порядка 40 обысков, изъят автотранспорт, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты, различные носители информации и другое имущество.

Следственным управлением СК России по Челябинской области возбужден ряд уголовных дел по обвинению в совершении вымогательств и других преступлений против собственности.

В настоящее время по уголовному делу фигурантам предъявлены обвинения, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос о избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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