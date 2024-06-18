В Озерске утонула школьница

В озере на территории южноуральского ЗАТО утонула 14-летняя девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск организовало проверку по факту утопления 14-летней девочки в озере Иртяш.

Трагедия произошла сегодня, 18 июня, на береговой полосе местного парка культуры и отдыха. Из воды школьницу достали уже мертвой.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора города Алексей Кудлачев для координации действий оперативных служб.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних», – рассказали представители прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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