19 июня ожидаются следующие события – Челябинск

19.06.2024, среда
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10:30 Челябинск – Встреча из цикла «Лето с книгой» для летних лагерей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ул. Кирова, 144, гербовый зал)
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11:00 Челябинск – Экологическая игра «Мы шагаем по планете» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская) (по записи)
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11:00 Челябинск – Клуб «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства) (по записи)
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12:00 Челябинск – Юридические консультации: семейное, трудовое, жилищное, пенсионное право, наследство, кредиты, банкротство, исполнительное производство и оформление недвижимости (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Летний читательский лагерь «Читун»: «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» Эно Рауда для школьников (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Лимончики»: объемная аппликация из картона и бумаги (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)
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15:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОк» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)
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16:00 Челябинск – Час чтения вслух: К. Чуковский «Айболит» в парковой «Кают-компании» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, 60-летия Октября, 11)
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16:00 Челябинск – Юридическое бюро: бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:00 Челябинск – Литературный салон «Династия поющих Визборов» к 90-летию со дня рождения актера и журналиста Юрия Визбора (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а) (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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18:00 Челябинск – Показ фильма «О лошадях и людях» режиссера Бенедикта Эрлингссона (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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