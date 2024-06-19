19 июня ожидаются следующие события – Челябинск

17:00 Челябинск – Литературный салон «Династия поющих Визборов» к 90-летию со дня рождения актера и журналиста Юрия Визбора (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а) (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)