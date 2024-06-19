Магнитка собрала сортопрокатчиков России и ближнего зарубежья

ММК делится опытом с сортопрокатчиками отрасли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на базе предприятия завершает свою работу первый этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов производства сортового проката.

В работе школы принимают участие почти четыре десятка специалистов, представляющих различные металлургические предприятия России и стран ближнего зарубежья, а также корпорации «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия.

Помимо представителей ПАО ММК, участниками межзаводской школы стали специалисты Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов компании ЕВРАЗ, ПАО «Северсталь», Челябинского металлургического комбината, сортопрокатчики компании ПромСорт из Калуги, Тулы и Ревды, представители других предприятий.

Приветствуя участников мероприятия, заместитель главного прокатчика ПАО ММК Алексей Трофимов отметил, что межзаводские школы очень полезны и интересны как специалистам, так и руководству предприятий. А в сегодняшних условиях внешний ограничений их значение еще больше возрастает.

«Мы понимаем, что сейчас требуется изменить технологии, использовать новые материалы, которые также приводят к изменению каких-то регламентных моментов. Каждое предприятие самостоятельно решает возникающие проблемы, но если мы с вами все поделимся своими знаниями и наработками, то мы продвинемся дальше гораздо быстрее и эффективнее, что послужит дальнейшему развитию производств», – подчеркнул Алексей Трофимов.

Программа магнитогорского этапа межзаводской школы рассчитана на три дня, первый из которых участники посвятили знакомству с производственными участками сортового цеха ПАО ММК.

Этот цех в середине 2000-х годов был кардинально обновлен. В нем были введены в строй три современных, полностью автоматизированных стана суммарной производительностью свыше 2 млн тонн сортового проката в год, заменившие все старые прокатные агрегаты. Эти станы были первыми, построенными на территории бывшего СССР в постсоветскую эпоху и по уровню оснащения они стали одними из самых современных в мире. Сортопрокатные агрегаты ММК отличают высокая производительность, гибкость линий и широкий ассортимент продукции в плане типов и размеров, а также экономичность и эффективность за счет автоматизации производственного процесса.

Вчера, 18 июня, участники межзаводской школы продолжили знакомство с сортопрокатным производством Магнитки. Также в формате круглого стола состоялись обсуждение докладов и презентаций, обмен мнениями, выработка рекомендаций по итогам работы школы.

В среду, в заключительный день магнитогорского этапа, запланированы обзорная экскурсия по комбинату, посещение музея ПАО ММК, а также экскурсия по городскому курорту «Притяжение» – уникальному мультифункциональному пространству, которое создается в Магнитогорске по инициативе Председателя совета директоров ПАО ММК Виктора Рашникова, являющегося основным инвестором проекта.

Как рассказал технический директор Корпорации «Чермет» Сергей Спирин, по завершении магнитогорского этапа межзаводской школы ее участники переедут в Челябинск, где продолжат работу на ЧМК. А завершится школа в Свердловской области знакомством с сортопрокатным производством АО «ПромСорт-Урал» с посещением производственных площадок компании в Ревде и Нижних Серьгах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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