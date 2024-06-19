Под Челябинском начали строительство объездной дороги

В Челябинской области начали строительство дороги к «новым» поселкам Сосновского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» началось строительство автодороги «Поселок Красное поле – поселок Полетаево».

Новая трасса призвана соединить автодорогу Челябинск – Харлуши с магистралью Шершни – Северный и станет частью «малого обхода» Челябинска. Этот участок особенно важен для жителей «новых» поселков за Шершнями: Западный, Малиновка, Белый Хутор.

Сейчас на объекте отсыпают и ровняют грунт, готовится основание дороги. Завершить строительство планируется в 2025 году. К этому времени здесь должны появиться четыре полосы движения, разделительное тросовое ограждение, на всем протяжении предусмотрено освещение, заезды в жилые микрорайоны.

Один из участков выполнить в асфальте подрядчик обещает уже в этом году. Он ведет в микрорайон Парковый-премиум. Сейчас там, как говорят дорожники, есть только съезд с трассы. Но к осени съезд в микрорайон будет брать начало на новой дороге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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