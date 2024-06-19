Суд повторно рассмотрит дело челябинца, отправленного в психушку за убийство беременной

Житель Челябинска повторно предстанет перед судом за убийство беременной женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение в отношении 34-летнего челябинца, обвиняемого в убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью.

Трагедия произошла 18 августа 2022 года в квартире дома по улице Краснознаменной в Челябинске. Во время ссоры южноуралец брызнул в лицо своей знакомой из аэрозольного баллончика и нанес множество ударов ножом. За расправой над беременной челябинкой наблюдала ее 4-летняя дочь.

В августе прошлого года уголовное дело о жестоком убийстве направили в Челябинский областной суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

Однако в ходе судебного процесса эксперты комиссии медицинского центра психиатрии и наркологии имени Сербского заявили, что, хотя у челябинца, действительно, расстроена психика, он мог отдавать отчет в своих действиях. «В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии аффекта, развившегося на фоне длительной психотравмирующей ситуации, что не исключает вменяемости», – отмечают в надзорном ведомстве.

️Уголовное дело вновь направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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