За день – еще трое. В МЧС обеспокоены ростом числа смертей на водоемах Южного Урала

За минувший день в Челябинской области утонули еще три человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с начала купального сезона трагическая сводка неизменно растет.

Только за вчерашний день, 18 июня, на воде погибло 3 человека, из них 1 ребенок. В понедельник, 17 июня, в регионе утонули сразу пять человек.

Всего с начала купального сезона в Челябинской области на водных объектах погибли уже 18 южноуральцев, включая четверых детей.

Как отмечают в экстренном ведомстве, большая часть трагедия происходит в местах, где купание запрещено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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