Челябинец, расправившийся с посетителями бара на Кировке, не смог оспорить приговор

Вступил в законную силу приговор об убийстве и покушении на убийство молодых людей на улице Кирова в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 19 июня, областной суд рассмотрел жалобу адвоката 21-летнего челябинца, устроившего в октябре 2023 года поножовщину в центре Челябинска.

Напомним, трагедия произошла ночью 28 октября прошлого года у бара на улице Кирова. Подвыпивший молодой человек поругался с незнакомцем. В пылу ссоры он несколько раз ударил оппонента ножом в лицо и в грудь и попытался сбежать. Но его догнали приятели пострадавшего, решившие задержать южноуральца до приезда полиции.

Однако горожанин ранил и их. Один из молодых людей получил несколько ударов ножом в спину, другой – удар ножом в бок.

Через какое-то время парень, пострадавший в первой стычке, умер в больнице.

В апреле текущего года Центральный районный суд Челябинска приговорил молодого человека к 15 годам лишении свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, сторона защиты настаивала на переквалификации уголовного дела. Адвокат уверял, что намерений убивать оппонентов у челябинца не было, а потому просил признать своего клиента виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека, а также причинении легкого вреда здоровью. И, соответственно, снизить наказание.

️Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и приговор суда первой инстанции оставил в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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