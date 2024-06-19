В центре Челябинска пройдет моноспектакль Дмитрия Певцова

Челябинцев и гостей города приглашают на концерт Дмитрия Певцова.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, в субботу, 22 июня, на главной пешеходной улице города пройдет моноспектакль народного артиста России Дмитрия Певцова.
Это мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби и будет посвящено годовщине начала Великой Отечественной войны.
На концерте выступит не только сам Дмитрий Певцов, но и его коллектив «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР». Они представят зрителям программу «Эхо Победы».
В музыкальном моноспектакле прозвучат стихи и песни военных лет, а также лучшие песни советских и современных авторов.
Представление пройдет у здания седьмого кассационного суда (ул. Кирова, 161).
Начало в 17:00.
Вход свободный.
Челябинск, Виктор Елисеев
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