Выпускница челябинской школы по трем ЕГЭ получила максимальный балл

В Челябинской области зафиксировали первую трехсотбалльницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ), физике и обществознанию выпускников Челябинской области.

Официальная дата ознакомления участников с результатами экзаменов – 20 июня 2024 года. Высший балл по физике получили 16 выпускников из Копейска, Миасса, Магнитогорска, Кыштыма, Челябинска и Варненского района. По информатике результат в 100 баллов у четырех выпускников из областного центра.

Учитывая имеющиеся на сегодняшний день результаты основного периода, в регионе 14 выпускников с результатом 200 баллов и один результат в 300 баллов у выпускницы из Челябинска.

С результатами ЕГЭ участники экзаменов могут ознакомиться в своих образовательных организациях или воспользовавшись сервисом ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора. Также результаты ЕГЭ доступны авторизованным пользователям портала Госуслуги.

В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в апелляционную комиссию ГИА-11. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами в электронном виде посредством специализированного сервиса – 21 и 24 июня 2024 года (подача апелляций осуществляется только в рабочие дни с 9:00 до 17:00).

Челябинск, Виктор Елисеев

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