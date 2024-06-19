Челябинка получила жуткий ожог в маршрутке

Женщина получила ожог второй степени, дотронувшись до радиатора в челябинской маршрутке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №22А. Об этом жительница Челябинска рассказала в социальных сетях.

«Я села на автобус 22А на остановке «Чайковского», затем ориентировочно в 18:30 между остановками «Северо-Западный парк» и «56-й микрорайон» случилась ЧС: произошел ожог моей ноги о радиатор внутри салона автобуса, в результате которого я потеряла сознание и упала на раскаленный радиатор всей ногой», – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» горожанку.

По словам челябинки, очнулась она уже на улице. Скорую медицинскую помощь ей вызвали прохожие, а водителя простыл и след. Врачи зафиксировали неоднократные факты потери сознания и ожог 2 степени.

Когда женщина сможет вернуться к работе, она не знает. При этом, по словам челябинки, руководитель компании-перевозчика на контакт с ней не идет, не предоставляет данные водителя и вины своего сотрудника в произошедшем не видит.

Горожанка намерена добиваться справедливости в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube