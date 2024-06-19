На перекрестках в центре Челябинска на весь день отключат светофоры

На улице Кирова в Челябинске отключат два светофора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 20 июня, с 08:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках:

улица Братьев Кашириных – улица Кирова;

в районе домов №11 и №13а по улице Кирова.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 не будет работать светофорный объект на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова в Металлургическом районе областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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