На перекрестках в центре Челябинска на весь день отключат светофоры

На улице Кирова в Челябинске отключат два светофора.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 20 июня, с 08:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках:
улица Братьев Кашириных – улица Кирова;
в районе домов №11 и №13а по улице Кирова.
Кроме того, с 9:00 до 13:00 не будет работать светофорный объект на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова в Металлургическом районе областного центра.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»