В Челябинске драка школьников закончилась поножовщиной

Девятиклассник набросился с ножом на подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе Челябинска.

Драку устроили юноши 15 и 16 лет. В какой-то момент тот, что помладше, выхватил нож и несколько раз ударил соперника. Подростка госпитализировали в одну из городских больниц.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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