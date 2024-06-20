20 июня ожидаются следующие события – Челябинск

20.06.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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11:00 Челябинск – Исторический экскурс «Перед глазами сорок первый, внезапно прерванный войной…» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская) (по записи)
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11:00 Челябинск – Клуб «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства) (по записи)
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12:00 Челябинск – Нападающий ХК «Металлург» Максим Карпов привезет Кубок Гагарина (ЛД «Мечел», ул. Первого Спутника, 4)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 144, гербовый зал)
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13:00 Челябинск – Презентация работы отделения гемодиализа ЧОКБ (ул. Воровского, 70, корпус 8, въезд через КПП №2 со стороны ул. Варненской)
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14:00 Челябинск – Экскурсия по Саду Победы от библиотека №32 им. М. Горького (по записи)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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15:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Краеведческая работа как важный фактор сохранения исторической памяти» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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15:00 Челябинск – Вечер памяти «Мы помним!» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8) (по записи)
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15:30 Челябинск – Уличная акция «Мы этой памяти верны» от библиотеки №24 (сквер «Сигнал»)
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16:00 – 20:30 Челябинск – «Том Сойер Фест»: работы по интерьеру старинного дома купца Антона Беляевского (ул. Труда, 89)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию гуашью «Однажды летом» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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16:00 Челябинск – Игротека «Поднять паруса» для дошкольников в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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18:00 Челябинск – Пешая экскурсия «Улица Садовая». Рассказ об истории улицы Красной (встреча у водонапорной башни, между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13)
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