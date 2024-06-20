Под Челябинском в реке утонул мужчина

В водоемах Южного Урала за три недели погибли 20 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, накануне, 19 июня, вечером по системе «112» поступило сообщение от очевидцев: на реке Миасс, рядом с деревней Большие Харлуши, утонул мужчина.

Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС России приступили к обследованию водоема. Поздно вечером тело 34-летнего южноуральца обнаружили на глубине 3 метров, извлекли из реки и доставили к берегу.

При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что на берегу водоема отдыхала компания. Один из мужчин ушел купаться и не вернулся.

Также вечером 19 июня обнаружили на дне реки Урал в Магнитогорске обнаружили подводным дроном и извлекли на берег тело 14-летнего подростка, утонувшего вместе с братом в минувшую пятницу.

Начиная с 31 мая в Челябинской области утонули 20 человек, из них 5 детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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