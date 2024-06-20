Челябинский ресторан заплатит 125 тысяч рублей за найм иностранки

Полицейские Челябинской области выявили незаконно работавшую в ресторане мигрантку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, гражданка ближнего зарубежья работала на кухне заведения общественного питания.

Владельца ресторана за незаконный прием иностранки на работу оштрафовали на 125 тысяч рублей.

В текущем году полиция выявила 362 случая незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе 48 – юридическими лицами.

Информацию о незаконном привлечении мигрантов к труду необходимо сообщать по телефонам 733-57-74, 733-57-83.

Челябинск, Виктор Елисеев

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