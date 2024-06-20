ФСБ задержала южноуральца, призывавшего к свержению власти в России

В Челябинской области задержали сторонника укронацизма.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, контрразведчики вышли на южноуральца, активно пропагандировавшего действия террористической направленности против своей страны.
Являясь сторонником украинских националистических структур, мужчина публиковал в телеграмм-чатах комментарии, призывавшие к свержению действующей власти.
В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по фактам публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдания и пропаганды терроризма.
Проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лица.
Челябинск, Виктор Елисеев
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