Жительница Челябинской области дважды обокрала один и тот же храм

В Троицке вынесен приговор похитительнице драгоценностей из местного храма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал 57-летнюю жительницу Варненского района признана виновной в кража и покушении на кражу.

Суд установил, что в октябре прошлого года, находясь в троицком храме св. Димитрия Солунского, женщина сломала с помощью отвертки замок на киоте, в котором хранились икона и ювелирные изделия, и похитила серебряные и золотые изделия (кольца, кресты, медальоны в виде икон) на общую сумму около 105 тысяч рублей. Похищенное она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.

В феврале уже нынешнего года она вновь наведалась в ту же церковь. На сей раз она вытащила из киота ювелирные изделия на общую сумму свыше 213 тысяч рублей. Однако ее заметили и задержали.

"️При назначении наказания суд учел раскаяние, мнение потерпевшей стороны, не настаивавшей на строгом наказании, наличие несовершеннолетнего ребенка и назначил женщине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с возложением установленных законом ограничений», – рассказали в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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