В Челябинске впервые пройдет Фестиваль оперных премьер

На Южном Урале пройдет Фестиваль мировых премьер музыкальных театров страны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, в начале нового сезона Челябинский театр оперы и балета представит новый оригинальный проект – Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России.

С 4 по 29 сентября на челябинской сцене выступят гости из Екатеринбурга, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы. Все коллективы приедут в полном составе вместе с собственными оркестрами.

4 сентября программу откроет Екатеринбургский театр «Урал Опера Балет» с оперой «Сатьяграха» Филипа Гласса. Музыка американского композитора звучит в фильмах «Иллюзионист», «Шоу Трумана», «Хранители», напоминают организаторы. «Сатьяграха» в Екатеринбурге стала первой оперой Гласса, поставленной в России.

В «Сатьяграхе» отсутствует привычный для оперного спектакля последовательный сюжет, она развивается как череда впечатлений и символических эпизодов, связанных с личностью Ганди. Каждый из трех актов посвящен исторической фигуре, воплотившей идею сатьяграхи – Льву Толстому, Рабиндранату Тагору, Мартину Лютеру Кингу.

7 сентября зрители увидят спектакль «Главный вопрос» Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера». Коллектив создал цифровую оперу на основе музыки и либретто, частично сгенерированных нейросетью, а также костюмами и декорациями, полностью созданными искусственным интеллектом.

Спектакль состоит из нескольких эпизодов, связанных между собой главным героем, от лица которого ведется повествование. Эпизоды исполняются на девяти языках – русском, чувашском, английском, итальянском, немецком, французском, японском, квазиславянском и санскрите. Сюжет оперы включает в себя отсылки к популярным произведениям научной фантастики, философским трудам, компьютерным играм и аниме.

8 сентября эстафету примет Челябинский государственный академический театр оперы и балета с премьерой 68-го сезона – балетом «Мата Хари». Зрители увидят все перипетии судьбы прославленной танцовщицы. Музыкальную партитуру составляют произведения Жюля Массне, Астора Пьяццоллы, Камиля Сен-Санса, Рихарда Штрауса и других композиторов.

10 и 11 сентября на фестивале выступят гости из Северной столицы. Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» первым в мире представил некогда утерянную оперу «Иван Грозный» великого французского композитора Жоржа Бизе с восстановленными частями партитуры. Творческая команда коллектива театра провела поиск и реставрацию нотного материала оперы, что дало возможность представить публике считавшийся утерянным музыкальный шедевр.

12 сентября программу продолжит Челябинский театр оперы и балета. спектаклем «Бесприданница». Идея постановки спектакля принадлежит советскому и российскому режиссеру и сценаристу, создателю жанра фильма-балета Александру Белинскому. Большинство работ мастера были созданы специально для Екатерины Максимовой. Музыку специально для этого балета сочинил композитор Владимир Баскин и включил в нее знаменитые сочинения Михаила Глинки: ноктюрн «Разлука» и романс «Не искушай меня без нужды».

14 и 15 сентября на челябинской сцене выступят артисты Хабаровского краевого академического музыкального театра с мюзиклом «Первый бал Наташи Ростовой» Владимира Баскина. Захватывающий спектакль основан на знаменитом романе Льва Толстого «Война и мир». Это история о любви, страсти и потерях, которая разворачивается на фоне великих исторических событий. В масштабном спектакле передается атмосфера жизни российской аристократии XIX века, через костюмы и сценографию раскрывается дух времени и нравов.

29 сентября завершит фестиваль Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева со спектаклем «Пушкин. Сны после жизни». 6 июня 2024 года вся страна и русскоязычный мир отметили 225 лет со дня рождения великого поэта. А 7 июня того же года 90-летний юбилей отпраздновала бы народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР, хореограф – Наталия Касаткина. После себя она оставила еще один спектакль, который стал ее последним шедевром.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube