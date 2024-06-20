В июле шесть котельных Челябинска проведут независимые опрессовки

В июле 6 котельных Челябинска проведут опрессовку по собственному графику.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах города, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения.
Напомним, гидравлические испытания на котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, но также в течение 14 дней. На ряде объектов они начнутся уже 1 июля.
С перечнем домов можно ознакомиться здесь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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