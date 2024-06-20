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Четверг, 20 июня 2024, 15:21 мск

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Челябинск примет чемпионат России по конькобежному спорту

Челябинск станет столицей главных стартов по конькобежному спорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Союз конькобежцев России утвердил даты и места проведения соревнований в сезоне 2024-2025 годов.

Согласно решению СКР Челябинск станет одним из центров проведения ведущих турниров федерации.

Так, с 12 по 16 декабря текущего года на площадке дворца спорта «Уральская молния» пройдет чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях. Состязания по многоборью состоятся 6-10 марта 2025 года в Уфе.

Кроме того, 14-17 января 2025 года в «Уральской молнии» пройдут забеги третьего этапа Кубка России по конькобежному спорту.

31 января – 2 февраля 2025 года здесь же пройдет чемпионат России по конькобежному спорту (многоборье, спринтерское многоборье).

Челябинск, Виктор Елисеев

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