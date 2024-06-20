В Челябинске вынесли приговор водителю автобуса, под колесами которого погиб студент

В Челябинске завершился суд над водителем автобуса, сбившего студента одного из вузов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 41-летнего южноуральца виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия, унесшая жизнь 19-летнего студента одного из вузов областного центра, произошла вечером 15 ноября прошлого года недалеко от остановки «Парк Гагарина», рядом с корпусом ЮУрГУ. Автобус при повороте сбил молодого человека, начавшего переходить дорогу, когда машина уже поворачивала. От удара о корпус автомобиля парень упал и соскользнул под колеса махины. От полученных повреждений молодой человек скончался.

️Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств: наличия троих несовершеннолетних детей, раскаяния в содеянном, состояния здоровья и частичного возмещения морального вреда, приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube