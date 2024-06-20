В Челябинске изменят два и отменят один трамвайный маршрут

Два трамвая в Челябинске изменят схему движения, один отменяется.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 20 часов 21 июня до 20 часов 25 июня закрывается движение через перекресток улиц Горького и Белостоцкого.

Причина ограничений – аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях.

Трамваи будут направлены:

№15 – Чичерина – Горького – Депо №1;

№22 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Труда – Горького – ЧЭМК.

Маршрут №18 временно отменяется.

На время действия ограничений челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №№ 2, 9, 18, 19, 34, 91, троллейбусами №10 и №25, а также трамваем №12, который будет ходить чаще.

Челябинск, Виктор Елисеев

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