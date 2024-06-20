В центре Челябинска под корень снесли кустарники, высаженные четыре года назад

Власти Челябинска отказались от живой изгороди вдоль Лесопарковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активные работы по уничтожению кустарников начались на этой неделе. Сегодня, 20 июня, об этом рассказали горожане.

Челябинцы не могли не обратить внимания на спецтехнику, буквально сравнивающую с землей газон, на котором еще недавно росли кусты кизильника. По словам очевидцев, трактор убирал зеленые насаждения вместе с газоном, практически равняя бывшую зеленую зону с асфальтом.

В мэрии сообщили, что кизильник, высаженный на Лесопарковой в 2020 году, уберут полностью. «К сожалению, место не очень подходит для кизильника, он там не приживается, – цитирует 74.ru представителей городских властей. – Живые саженцы перенесли. В этой части будет благоустроен зеленый газон».

Напомним, кизильник на улице Лесопарковой высадили в 2020 году в рамках контракта на благоустройство центральной части Челябинска общей стоимостью почти 100 миллионов рублей. На Лесопарковой планировалось высадить более 8 тысяч кустов кизильника стоимостью 948 рублей каждый.

Всего же тогда в планах властей стояла высадка в центре города 30 тысяч саженцев, включая кизильник и сирень.

Интересно, что кизильник – растение весьма непритязательное. Поливать его необходимо лишь в периоды длительной засухи. Правда, на зиму большинство видов кизильника необходимо укрывать, так как он выдерживает температуру в 23-29 градусов ниже нуля. В Челябинске же зимой может быть и холоднее.

Зато, как отмечать биологи, кизильник наиболее эффективно очищает от выбросов воздух вдоль автомобильных трасс с интенсивным движением. И с этой точки зрения он был очень к месту именно вдоль Лесопарковой.

Так или иначе, теперь вместо живой изгороди на этой улице планируется благоустроить газоны. Вместе с тем, от использования кизильника при благоустройстве в Челябинске, по всей видимости, не отказываются. Так, в прошлом году в мэрии заявляли о планах высадить 13,6 тысячи кустов этого растения вдоль дорог мегаполиса. В текущем году кизильник используют и при обустройстве парков. А на днях эти кусты высаживали на Кировке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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