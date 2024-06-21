21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21.06.2024, пятница
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09:00 Челябинск – Челябинцев приглашают пройти флюорографию (Сад Победы, центральная аллея) (необходим паспорт; результаты можно получить в городской поликлинике №8 по пр. Ленина, 3)
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10:00 Челябинск – Юридическое бюро: бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Акция памяти «Грозно грянула война…» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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10:00 Челябинск – Программа ко Дню памяти и скорби (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Телемост Челябинской области с жителями Луганской и Донецкой Народных Республик в память о начале Великой Отечественной войны (Штаб общественной поддержки Челябинской области, Кирова, 167)
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11:00 Челябинск – Познавательная программа «Герой войны 1812 года» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «Знаем правила движения как таблицу умножения» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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12:00 Челябинск – Окружное совещание по актуальным вопросам реализации региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах УрФО (комплекс «Сувенир XL», ул. Чапаева, д. 118, строение 4, зал «Сапфир»)
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12:00 Челябинск – Семейный кинозал: «Жди меня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Через века, через года – помните!» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Час памяти «Сквозь годы с нами говорит война» ко Дню памяти и скорби (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17) (по записи)
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15:00 Челябинск – Своп, в ходе которого можно будет обменяться вещами и украшениями (пространство «Хиппариум», ул. Клары Цеткин, 11)
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16:00 Челябинск – XXXV Всероссийский олимпийский день (Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина, ул. Коммуны, 100, главная сцена)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по аппликации к Международному дню цветка в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11) (по записи)
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16:00 Челябинск – Игротека «Поднять паруса» для дошкольников в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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18:00 Челябинск – 35-е занятие в рамках авторского семинара Александра Полушкина «Зарубежная литература в кинематографе» «Гамлет идет в бизнес» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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19:30 Челябинск – Фестиваль уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)
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