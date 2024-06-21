Лоси на Южном Урале меняют привычки из-за жары

Туристам южноуральских нацпарков посоветовали не приближаться к сохатым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», летний зной заставляет лосей пересмотреть режим и поменять время кормежки на раннее утро или ночь. А дни сохатые проводят у воды или на продуваемых ветром полянах.

Впрочем, лоси Зигальги находят время, чтобы понаблюдать за тем, что происходит в их владениях. И при этом не очень стесняются людей.

Но даже в таком случае близко подходить к животным не стоит, отмечают сотрудники парка. Медлительный и флегматичный на вид лось может в считанные минуты превратиться в разъяренную фурию. И тогда всем, кто рядом, не поздоровится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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