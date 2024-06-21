Братья-разбойники из Магнитогорска получили 36 лет колонии на двоих

Двое братьев из Магнитогорска осуждены за совершение разбойных нападений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал родных братьев из Магнитогорска виновными в создания и участии в банде, разбое, а также незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Действовал дуэт родственников в 2022 году. Так, в июле 2022-го в селе Кусимовского Рудника Абзелиловского района Башкирии магнитогорцы напали на пожилых супругов в их доме. Мужчину связали и обожгли спину и руки из газовой горелки, женщине сломали челюсть. Налетчики требовали выдать им 10 миллионов рублей. После этого, забрав из дома деньги и ювелирные изделия на общую сумму свыше 460 тысяч рублей, а также банковские карты, на которых было около 1,5 миллиона рублей, разбойники скрылись.

В сентябре 2022 года магнитогорцы пришли в шиномонтажную мастерскую на улице Лобкова в Челябинске якобы для того, чтобы продать автомобиль. Но вместо автомобиля покупатель получил огнестрельные ранения из пистолета с глушителем. Мужчина с 1,2 миллиона рублей в сумке попытался скрыться. И даже после еще трех выстрелов по ногам успел забежать в магазин, где и спасся.

Кроме того, в июле-августе 2022 года младший из братьев (именно он стрелял во время второго ограбления) один совершил два разбойных нападения на офисы микрофинансовых организаций в Магнитогорске, похитив свыше 50 тысяч рублей.

Суд приговорил старшего брата к 17 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей, с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, младшего – к 19 годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, с ограничением свободы 10 месяцев. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании морального и материального вреда на сумму свыше 4,6 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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