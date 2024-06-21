В Челябинской области во главе районного управления спорта поставили южноуральца, судимого за незаконный оборот оружием

В Уйском районе по требованию прокуратуры уволен начальник управления по физической культуре и спорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения выявили сотрудник надзорного ведомства района.

В июле 2023 года был назначен новый начальник МУ «Управление по физической культуре и спорту Уйского муниципального района». Однако выяснилось, что в 2021 году он получил условный срок за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

«В соответствии с требованиями трудового законодательства данное обстоятельство является препятствием для работы в организации, осуществляющей деятельность в сфере воспитания, развития несовершеннолетних, их отдыха и оздоровления», – напомнили в прокуратуре. При этом в региональном правительстве никакого решение о допуске южноуральца к работе во главе учреждения принято не было.

По представлению прокурора района трудовой договор с южноуральцем расторгнут, за допущенные нарушения начальник отдела администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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