В Челябинске открыли движение трамваев на северо-запад

В Челябинске открыто движение трамваев №№ 3, 14, 15, 16, 22 на улицу Чичерина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», завершен первый этап ремонта трамвайных путей на пересечении Каслинской и проспекта Победы.

Уложены пути на прямом участке, трамваи направлены:

№3 – Чичерина – Российская – Карла Маркса – Кирова – Чичерина;

№14 – Чичерина – Кирова – Областная больница;

№16 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС.

С 20 часов 25 июня возобновится работа трамвайного маршрута №18, который будет следовать от Чистопольской по Горького до ЧЭМК.

Трамваи №15 и №22 вернулись на привычный маршрут, но есть ограничения: первый пока следует от Чичерина до депо №1, второй – от Чичерина до ЧЭМК.

Ремонт стрелочного узла Каслинский продолжается, трамваи №19 и №20 временно отменены. Продолжает работу автобус КМ1 Теплотехнический институт – ЧМК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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