Действующий южноуральский губернатор определился с сенаторской тройкой

Алексей Текслер намерен сменить своего представителя в Совете Федерации в случае победы на губернаторских выборах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сенаторскую тройку кандидата от «Единой России» вошли главы трех муниципалитетов области. Это значит, что представляющая сейчас в верхней палате российского парламента по «губернаторской» квоте Маргарита Павлова лишится мандата по итогам предвыборной гонки.

По информации ряда источников, Алексей Текслер включил в свою сенаторскую тройку двух вице-губернаторов – мэров Челябинска Наталью Котову и Сергея Бердникова, а также главу Октябрьского района Михаила Молчана.

Один из этих чиновников и станет следующим сенатором в случае победы Алексея Текслера на губернаторских выборах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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