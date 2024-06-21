В Челябинске вступил в силу приговор по делу о незаконных работах на объектах метро

В Челябинске вступил в силу приговор гендиректору компании, работавшей на объектах Челябинского метрополитена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд рассмотрел жалобу адвокатов генерального директора ООО «Спецподземстрой».

Напомним, в феврале текущего года Калининский районный суд Челябинска признан топ-менеджера виновным в ведении незаконной предпринимательской деятельности без обязательной лицензии, оштрафовав на 650 тысяч рублей.

С июля 2020 по март 2021 года компания выполняла работы на объектах строительства Челябинского метрополитена, том числе с использованием оборудования, работающего под избыточным давлением. При этом лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности на опасном производственном объекте «Участок транспортного строительства первой линии метрополитена» у предприятия не было.

При этом за исполнение муниципального контракта компания получила свыше 80 миллионов рублей, хотя вообще не имела права работать на объекте.

Не согласившись с приговором, сторона защиты в жалобе указала на отсутствие в действиях осужденного признаков состава преступления и просила его оправдать.

️Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы защитника, приговор суда первой инстанции оставил в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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