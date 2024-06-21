Южноуральцы отворачиваются от Египта в сторону Китая

Жители Челябинской области охладели к Египту и все чаще выбирают для путешествий Китай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 5 месяцев текущего года число туристов из региона в КНР выросло в 2,2 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Казахстан. Второе и третье место заняли Турция (+27% год к году) и ОАЭ (-24%). Замыкают топ направлений Египет и Абхазия.

В заграничных поездках чаще всего челябинцы пользуются VK и Telegram. По данным Yota, эти приложения стали самыми популярными в роуминге. На третьем месте YouTube. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.

В целом по России лидерами по росту популярности у путешественников стали Мальдивы – интерес вырос В 7 раз, Маврикий – в 6 раз, Япония – в 2,4 раза.

Аналогичный интерес зафиксировали аналитики МегаФона. По данным оператора, в майские праздники россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки. Кроме того, туристы распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube