Суд разрешил стройку на границе Челябинского бора

Прокуратуре не удалось оспорить разрешение на строительство спортивной площадки рядом с Челябинским городским бором.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, сегодня, 21 июня, иск надзорного ведомства к мэрии и КУИЗО Челябинска, а также ООО «Абсолют» был отклонен.

Напомним, прокуратура требовала признать незаконным решение городских властей о выделении компании участка, входившего некогда в состав Челябинского бора. Земельный участок к западу от пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в 2010 году был выведен из состава городского бора, а в 2016 году мэрия передала его в аренду компании «Абсолют» (принадлежит в равных долях Сергею Буякову и Марату Бикбулатову) с предварительным согласованием размещения здесь спортивной площадки.

В 2018 году власти выдали разрешение на строительство, а в следующем – разрешение на снос зеленых насаждений.

Перспектива вырубки деревьев, еще десять лет назад считавшихся частью реликтового бора, горожан не вдохновила. А в 2023 году вопросы к действиям чиновников мэрии, связанным с выделением участков на территории городского бора, появились и у Следственного комитета (впрочем, следователи не подтвердили, что речь именно об этом участке).

Параллельно с претензиями выступила и прокуратура, обратившись в ноябре прошлого года в суд с требованием расторгнуть договор краткосрочной аренды участка площадью 4,3 тысячи квадратных метров рядом с кварталом «Гагарин Резиденс». Позицию надзорного ведомства поддержали и челябинцы. Горожане уверены, что появление нового объекта с асфальтированной тропиночной сетью на границах памятника природы увеличит антропогенную нагрузку на городской лес. Тем более, что рядом уже есть спортивный объект – стадион «Инга» находится метрах в 500 метрах от спорного участка.

Однако суд не разделил беспокойства горожан. Сегодня, 21 июня, была объявлена резолютивная часть решения – в удовлетворении заявленных требований отказать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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