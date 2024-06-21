В Челябинске отменяют еще один трамвайный маршрут

Трамвай №9 в Челябинске временно отменяется.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 10 часов утра 22 июня до 8 часов утра 24 июня закрывается движение трамваев на участке Коксохим – ЦХП.

Причина ограничений – врезка стрелочных переводов в кольце ЧМК.

Челябинцам в предстоящие выходные предлагают воспользоваться автобусами №41, №42 и №300, работающими по регулируемому тарифу, а также автобусом №25, действующим по нерегулируемому тарифу, который будет работать на участке ЧМК – ЦХП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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