Под Челябинском нашли бивень мамонта

В Сосновском районе Челябинской области нашли бивень мамонта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель деревни Ключевки копал яму для хознужд на берегу реки Зюзелги и наткнулся на странные кости.
Свою находку он показал спелеоархеологу, старшему научному сотруднику Центра историко-культурного наследия Челябинска, члену Совета челябинского регионального отделения Русского географического общества Владимиру Юрину. Тот пришел к выводу, это хорошо сохранившийся бивень слона, пишет «Сосновская нива».
Ученые намерены досконально исследовать участок – возможно там найдутся другие останки доисторических животных.
Отметим, что на противоположном берегу реки в 2015 году тоже нашли бивень степного мамонта (вид, живши в период от 800 тысяч до 120 тысяч лет назад).
Челябинск, Софья Артемьева
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