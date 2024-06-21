В историческом центре Челябинска построят еще две башни

На месте многолетнего недостроя на улице Труда планируют построить 35-этажный жилой комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выкупивший недострой у гостиницы «Малахит» трест «Магнитострой» намерен возвести на его месте две высотки высотой 30 и 35 этажей.

Напомним, в начале 2000-х годов здесь началось возведение бизнес-центра. Планировали построить 22 этажа, но дальше четвертого дело не пошло. Больше 10 лет работы на стройке не велись совсем, и недостроенное здание за забором в самом центре города, недалеко от пешеходной Кировки, исторического музея, театров и концертных залов, челябинцы стали уже воспринимать как часть пейзажа.

Пару лет назад недострой сменил собственника – теперь он принадлежит компании «Трест «Магнитострой». Представители нового владельца решили возвести на месте недостроенного бизнес-центра жилой комплекс.

С высотностью скромничать не стали: один из корпусов планируют выстроить высотой в 30 этажей, второй – в 35. Впрочем, есть на что ориентироваться. Совсем рядом, недалеко от дворца пионеров и школьников имени Крупской на Алом поле сейчас возводится 34-этажное здание комплекса апартаментов. Чуть подальше, на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского, вырос жилой комплекс под 30 этажей.

Свои планы застройщик объясняет заботой о городе. «Здание стояло нетронутым много лет. Но мы понимаем, как важен облик города, – цитирует 74.ru представителей компании. – Сейчас наша задача – сделать для челябинцев максимально функциональное строение».

Как именно будут выглядеть башни, застройщики пока не раскрывают, обещая «интересное архитектурное решение». Известно лишь, что комплекс будет состоять из двух башен высотой 30 и 35 этажей, соединенных двухэтажным стилобатом с коммерческими помещениями. Выше строители намерены разместить жилые апартаменты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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